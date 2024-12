Corruzione in atti giudiziari, Ricucci condannato a 6 anni

Il tribunale di Roma ha condannato a sei anni di carcere l'imprenditore Stefano Ricucci, accusato di corruzione in atti giudiziari. I giudici della seconda sezione collegiale hanno inflitto la stessa pena agli altri due imputati: l'ex consigliere di Stato Nicola Russo e per l'imprenditore Liberato Lo Conte. Si tratta della vicenda giudiziaria che ruota intorno a presunte utilità ricevute da Russo, assistito in giudizio dall'avvocato Giorgio Martellino, in cambio di una sentenza d'appello favorevole per la società Magiste Real Estate Property, riconducibile a Ricucci, nella causa che la società aveva perso in primo grado contro l'Agenzia delle Entrate.

I fatti risalgono al 2014 e in particolare al contenzioso tributario tra la società capofila del gruppo Ricucci e l'Entrate con al centro un credito Iva di 8,8 milioni che la società vantava nei confronti dell'erario.



