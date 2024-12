Al Brancaccio il 50° anniversario di Aggiungi un posto a tavola

L'8 dicembre il Teatro Brancaccio di Roma ha ospitato una serata evento straordinaria per celebrare il 50/o anniversario di "Aggiungi un posto a tavola", spettacolo che debuttò per la prima volta proprio l'8 dicembre 1974.

L'occasione ha visto il Brancaccio trasformarsi in un viaggio nella storia dello spettacolo, offrendo ai presenti un'esperienza immersiva e carica di emozioni.

I foyer del teatro sono stati trasformati in un vero e proprio museo che, per tutta la permanenza a Roma dello spettacolo, ospiterà una ricca collezione di fotografie che raccontano tutte le edizioni, numerosi video provenienti dall'archivio storico ed una sezione dedicata ai costumi originali, un tuffo negli anni '70 che ha permesso ai visitatori di ammirare la sartorialità e la creatività di questa produzione unica. Il punto focale della mostra è sicuramente l'esposizione dell'organo originale suonato da Johnny Dorelli nelle edizioni dal 1974 al 1990. La mostra non è solo un tributo visivo e storico, ma anche un'occasione per celebrare tutte le maestranze e figure professionali che hanno contribuito a rendere "Aggiungi un posto a tavola" una pietra miliare del teatro musicale italiano. Al termine della replica pomeridiana dello spettacolo, Alessandro Longobardi, produttore e direttore artistico del Teatro Brancaccio, e Marco Simeoli hanno dato il via a una celebrazione carica di emozione, ricordando gli attori ed i ballerini che negli anni hanno contribuito al successo di questo straordinario spettacolo. La serata ha raggiunto il suo apice con l'intervento del sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri che, dopo un breve discorso, ha consegnato i sedici riconoscimenti di Roma Capitale ai talenti che hanno reso possibile questo straordinario successo, un omaggio al loro genio creativo e ai protagonisti attuali. Sono stati premiati: 1. Pietro Garinei (autore originale); 2. Sandro Giovannini (autore originale); 3. Jaja Fiastri (autore originale); 4. Armando Trovajoli (autore originale); 5. Giulio Coltellacci (autore originale); 6. Gino Landi (autore originale); 7. Centro di Produzione Viola Produzioni (Ritirato da Alessandro Longobardi in rappresentanza di tutta la compagnia); 8. Enzo Garinei (voce di Lassù); 9. Francesca Nunzi (cast attuale); 10. Francesco Zaccaro (cast attuale); 11. Sofia Panizzi (cast attuale); 12. Lorella Cuccarini (cast attuale); 13. Giovanni Scifoni (cast attuale); 14. Marco Simeoli (cast attuale); 15. Maurizio Abeni (direttore d'orchestra); 16. Johnny Dorelli (interprete originale rappresentato per l'occasione dalla moglie Gloria Guida).

Una conclusione ad effetto sorpresa ha visto apparire sul palco tutti gli artisti delle precedenti edizioni presenti in sala "seduti a tavola" regalando al pubblico un momento magico ed emozionante cantando tutti insieme la celebre colonna sonora "Aggiungi un posto a tavola". Al termine dell'evento, gli ospiti e la compagnia si sono spostati a Palazzo Brancaccio per proseguire i festeggiamenti di questo magico compleanno. Una serata che, tra ricordi e brindisi, ha reso omaggio a mezzo secolo di storia e successi dello show.



