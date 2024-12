Più libri chiude a 115 mila ingressi, come nel 2023

(di Mauretta Capuano) Ha chiuso l'8 dicembre l'edizione di Più libri più liberi, partita un po' in salita, tra le polemiche legate al caso Leonardo Caffo, il filosofo indagato per maltrattamenti alla sua ex compagna. La fiera della piccola e media editoria, dedicata a Giulia Cecchettin, inaugurata dal ministro della Cultura Alessandro Giuli, ha registrato un numero di ingressi in linea con quelli del 2023 dove erano state raggiunte le 115 mila presenze. Tutto esaurito negli incontri culturali e vendite stabili per gli editori con ultimo appuntamento dedicato anche quest'anno a Michela Murgia.

"Nonostante un giorno festivo in meno, a mezzogiorno la fiera aveva un numero di ingressi in linea con quello dello scorso anno, confermandosi il principale appuntamento culturale della Capitale e un evento di riferimento per il panorama editoriale italiano" spiegano gli organizzatori. L'edizione 2025 si svolgerà dal 4 all'8 dicembre, sempre alla Nuvola. "Se è vero, come sta scritto in Jane Austen, della quale ricorrono i 250 anni dalla nascita nel 2025, che Desiderare vuol dire sperare, il tema del prossimo Più libri più liberi sarà Ragioni e sentimenti, che vuol dire poi cercare di indagare, attraverso i libri, le persone che li hanno scritti, e soprattutto le persone che li hanno letti, se siamo ancora in grado di desiderare e cioè di sperare e non solamente, come pure ci capita, di disperare, tutto attaccato" annuncia Chiara Valerio, curatrice e responsabile del programma che, dopo le scuse per un invito che ha ferito alcune sensibilità, non ha voluto più aggiungere nulla. In sua difesa alla fiera è sceso Roberto Saviano che ha detto all'Ansa: "da Chiara Valerio in qualche modo c'è da imparare perché si è scusata e di fatto ha rimesso in equilibrio la situazione".

Gli ospiti italiani e internazionali che hanno partecipato a oltre 700 appuntamenti sono stati 1200. Tra gli incontri più seguiti quello di Alicia Giménez-Bartlett, Roberto Saviano e Licia Troisi con Serena Dandini. Tra i molti autori stranieri Geoffroy de Lagasnerie, Andrés Felipe Solano e Patrick Winn.

"Questa fiera rappresenta un patrimonio che, come abbiamo detto al ministro della Cultura Alessandro Giuli, merita e deve essere sostenuto" sottolinea Innocenzo Cipolletta, presidente dell'Associazione Italiana Editori che la organizza. "La nostra manifestazione si conferma un appuntamento imprescindibile per l'editoria italiana, non solo per i piccoli e medi editori" ha sottolineato la presidente della fiera, Annamaria Malato.

"Più libri più liberi continua a crescere e a diventare, anno dopo anno, sempre più rilevante nel panorama culturale nazionale dando visibilità e centralità alla produzione della piccola e media editoria italiana. Questo è il compito che ci è stato assegnato 23 anni fa, e questo stiamo facendo" ha spiegato Fabio Del Giudice, direttore di Aie e della fiera, che ha voluto esprimere a Chiara Valerio "tutta la mia ammirazione per la professionalità ed equilibrio con cui ha affrontato le difficoltà delle ultime settimane".

Soddisfazione fra gli espositori che in quest'edizione hanno registrato risultati di vendita in linea con lo scorso anno. In un giro tra gli stand, tacciono BaoPulshing e Zerocalcare che ha annullato il suo incontro con Chiara Valerio alla fiera, dopo il caso Caffo, ma è stato presente per il firmacopie.

Edt - Lonely Planet nel weekend ha avuto "un ottimo movimento di vendite con una bella attenzione dei libri per ragazzi, sia narrativa che illustrati. Tra i più venduti per Lonely Planet 'Viaggio in bicicletta in Europa' e 'Avventure sulla neve'. La casa editrice Gallucci ha visto un crescendo di vendite "che lascia ben sperare anche per quello che succederà nelle librerie nei prossimi mesi". Per Iperborea, vendite inferiori allo scorso anno, che era stato però per la casa editrice l'anno migliore di sempre. Per Sellerio hanno ricevuto una grande accoglienza Alicia Giménez-Bartlett, Tommaso Pincio e Alessandro Barbero e l'affettuoso omaggio ad Andrea Camilleri. Vendite forse un po' in calo rispetto al 2023 per Codice edizioni che però afferma: "manca un giorno festivo rispetto al 2023".

Chiuso con all'attivo 835 incontri il Rights Centre e molto partecipati i 22 dibattiti del programma professionale.

Riparte a gennaio Più libri tutto l'anno 2025, sempre dedicato a Ragioni e sentimenti, in collaborazione con Istituzione Biblioteche di Roma ed è stato confermato Più libri più laguna, al Teatrino di Palazzo Grassi a Venezia.



