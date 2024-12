Più Libri 2024, chiude con 115 mila presenze, come nel 2023

Chiude l'edizione di Più libri più liberi, partita un po' in salita per le polemiche legate al caso Leonardo Caffo, e registra un numero di ingressi in linea con quelli del 2023 dove erano state raggiunte 115 mila presenze.

Tutto esaurito negli incontri culturali e vendite stabili per gli editori.

"Nonostante un giorno festivo in meno, a mezzogiorno la fiera aveva un numero di ingressi in linea con quello dello scorso anno, confermandosi il principale appuntamento culturale della Capitale e un evento di riferimento per il panorama editoriale italiano" spiegano gli organizzatori. La Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, organizzata dall'Associazione Italiana Editorie, che si è conclusa l'8 dicembre alla Nuvola dell'Eur a Roma.

L'edizione 2025 si svolgerà dal 4 all'8 dicembre, sempre alla Nuvola.

"Se è vero, come sta scritto in Jane Austen, della quale ricorrono i 250 anni dalla nascita nel 2025, che Desiderare vuol dire sperare, il tema del prossimo Più libri più liberi sarà Ragioni e sentimenti" annuncia Chiara Valerio, curatrice e responsabile del programma.

Ragioni e sentimenti sarà anche il tema di Più libri tutto l'anno 2025, in collaborazione con Istituzione Biblioteche di Roma che ripartirà a gennaio.



