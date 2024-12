Incidente sulla superstrada Sora-Frosinone, muore a 28 anni

Incidente stradale mortale questo pomeriggio sulla Superstrada Sora - Frosinone - Ferentino. È accaduto in corrispondenza del tratto che attraversa la località Castelmassimo di Veroli, in corrispondenza del distributore di carburanti che si trova nella zona. Un'auto con due giovani a bordo che viaggiava in direzione del capoluogo ciociaro è uscita all'improvviso di strada, sbandando e carambolando più volte sull'asfalto; nella sua corsa ha centrato altri due mezzi stando alla prima ricostruzione della Polizia Stradale intervenuta sul posto. Per estrarre la coppia a bordo sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco di Frosinone.

Dei due giovani, una è morta: si chiamava Chiara Albanini, aveva 28 anni ed era di Boville Ernica, abitava il località San Lucio e da circa un anno lavorava come barista in un locale della frazione Scrima. Il personale sanitario del 118 ha tentato di rianimarla ma senza successo A guidare la vettura c'era il fidanzato, Alessandro Cervoni, anche lui di Boville Ernica, che è rimasto ferito ed ora è ricoverato all'ospedale Spaziani di Frosinone con codice rosso.



