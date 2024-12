Forte mareggiata su litorale romano, salvati 5 su barca a vela

Dalla scorsa notte una forte mareggiata, con onde di circa due metri, sta sferzando anche il litorale romano. E' la terza mareggiata significativa della stagione autunnale e con essa tornano le preoccupazioni dei balneari sulla costa che va da Ostia sino a Fregene, passando per Fiumicino e Focene, alle prese da tempo con l'emergenza erosione. Danni ulteriori si erano verificati a strutture balneari lidensi. Il mare molto mosso e le raffiche di vento a 70 km all'ora hanno, peraltro, la scorsa notte, reso assai complicato il salvataggio di cinque persone a bordo di un'imbarcazione a vela e motore rimasta in avaria a tre miglia a largo di Focene, sul litorale di Fiumicino.

I militari della Capitaneria di Roma, a bordo di una motovedetta, con l'ausilio di un rimorchiatore, sono riusciti a trarli in salvo. "Questo soccorso ha denotato un grande coraggio e l'ottima preparazione nautica di tutti gli equipaggi impiegati che hanno letteralmente salvato la vita ai cinque occupanti l'imbarcazione. Si torna a raccomandare caldamente di non 'prendere il mare' quando sono previste condizioni meteorologiche in peggioramento e di controllare sempre la perfetta efficienza di scafo, motore e dotazioni di bordo", viene evidenziato dalla Capitaneria.



