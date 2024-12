Natale: apre a Piazza Navona il mercatino della tradizione

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, insieme all'assessora alle Attività Produttive Monica Lucarelli, ha inaugurato stamattina la Festa di Piazza Navona, con le tradizionali bancarelle di Natale. Il sindaco ha salutato i gestori dei banchi e ha estratto in uno di essi la 'monetina del Giubileo' pescando, tra i colori possibili, il verde 'della speranza'. "Ne abbiamo bisogno" il commento sorridente di Gualtieri e Lucarelli. Il primo cittadino ha poi visitato gli stand dell'Ama, salutando il dg Alessandro Filippi, e della Centrale del Latte, tra foto e strette di mano dei passanti incuriositi. "Siamo contentissimi che anche quest'anno ci sia questo mercatino, davvero bellissimo - ha commentato al termine del giro - Quest' anno abbiamo ancora più presenze di artigiane donne e giovani con una attenzione al cibo del territorio e tanti punti per i bambini. Una bella festa per le famiglie per sentire lo spirito del Natale e godersi una delle piazze più belle del mondo con tanto calore. Il mio augurio è di buon Natale per tutti. A breve poi - ha spiegato Gualtieri - inaugureremo la fontana dei Quattro Fiumi", in restauro con i fondi Pnrr Caput Mundi del Giubileo. "Abbiamo inaugurato le prime due fontane e ora apriremo anche l'ultima delle meraviglie. Oggi è bello vedere che questa piazza recupera una tradizione che si era persa e che noi abbiamo ostinatamente voluto che tornasse, con criteri che premiano la qualità, e i giovani e le donne che si impegnano", ha concluso Gualtieri.





