Libri fantasy, le vendite crescono del 27,1% nel 2024

Aumentano le vendite dei libri fantasy, genere emergente che registra nei primi dieci mesi del 2024 una crescita del venduto del 27,1% a valore, raggiungendo i 17,666 milioni di euro, e del 26% a copie superando il milione di libri venduti (1.060.000).

Dati in controtendenza rispetto alla media del mercato trade (libri di narrativa e saggistica venduti nelle librerie fisiche e online e nella grande distribuzione) che perde l'1,1% a valore e il 2,1% a copie nei primi dieci mesi del 2024. La classificazione è quella utilizzata da NielsenIQ-GfK che raggruppa fantasy e fantascienza in un'unica categoria.

I dati, in collaborazione con NielsenIQ-GfK e IE - Informazioni Editoriali, sono stati presentati il 7 dicembre a Più libri più liberi, la fiera nazionale della piccola e media editoria che si conclude l'8 dicembre. All'incontro del programma professionale 'Libri fantasy e dove trovarli' si sono confrontati Tiziano Cancelli (Mercurio), Simona Casonato (Mondadori), Giusy Scarfone (Il Castoro Off), moderati da Samuele Cafasso (Giornale della Libreria).

Rispetto a tutta la narrativa di genere, tra cui figurano il giallo, il thriller, il romance e altro, oggi il fantasy ha una quota del 10% (10,3% a valore, 8,4% a copie). Ma tuttavia, come è emerso dal dibattito è difficile definire esattamente il perimetro di un genere che vive di ibridazioni, come testimonia la crescente popolarità del romantasy, sottogenere che è un incrocio tra il racconto fantastico e il romance.

I titoli pubblicati nei primi dieci mesi del 2024 sono 1.016, un valore in linea con quelli degli anni precedenti.

Se si guarda alla top 10 dei titoli più venduti, secondo la classificazione di NielsenIQ-GfK, troviamo al primo e al secondo posto due volumi della saga di Rebecca Yarros, edita in Italia da Sperling & Kupfer, Iron Flame al primo posto e Fourth Wing al secondo. Sul podio, al terzo posto Powerless. Potere e inganno (Newton Compton), di Lauren Roberts. Segue, al quarto gradino Il problema dei tre corpi (Mondadori) di Cixin Liu. Dal quinto al nono posto troviamo cinque classici della fantascienza e del fantasy: Fahrenheit 451 (Mondadori) di Ray Bradbury, La strada (Einaudi) di Cormac McCarthy, Dune volume 1 (Fanucci) di Frank Herbert, Lo Hobbit. Un viaggio inaspettato (Bompiani) di J. R.

R. Tolkien, Dune volume 2 (Fanucci) di Frank Herbert. Chiude la classifica Half a soul. Metà di un'anima (Rizoli) di Olivia Atwater.



