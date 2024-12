Gioventù nazionale, Roma non è un parco giochi, difendiamola

Gioventù Nazionale Roma denuncia quelle che definisce "le scelte scellerate dell'amministrazione capitolina guidata dal sindaco Roberto Gualtieri, che sembra voler trasformare la città eterna in un semplice parco giochi per turisti, ignorando le esigenze e i diritti di chi Roma la vive quotidianamente".

"La recente installazione provvisoria - dice Francesco Todde presidente di gioventù nazionale - di una passerella di metallo davanti alla Fontana di Trevi, simbolo iconico della città e patrimonio mondiale, rappresenta l'ennesimo sfregio alla bellezza e alla storia di Roma. Un'installazione che non valorizza l'opera, ma la riduce a uno sfondo per fotografie turistiche, privandola della sua dimensione di luogo vivo e vissuto dai romani. Tra i molteplici ritardi nella chiusura dei cantieri per il Giubileo, ci chiediamo quando la Fontana di Trevi verrà restituita integralmente alla città.

Il sindaco, invece di rispondere al caos che ogni giorno si verifica nell'area della Fontana di Trevi con misure concrete per tutelare i cittadini, paventa l'introduzione di biglietti di ingresso o ipotesi di prenotazione per accedere ai monumenti.

Questi provvedimenti, sommati alle ZTL sempre più estese e a politiche urbanistiche mirate esclusivamente al turismo, rischiano di rendere la città sempre più esclusiva e meno accessibile per chi ci vive.

Come Gioventù Nazionale Roma, respingiamo l'idea che il cuore della città debba essere trasformato in una mera attrazione turistica, privando i romani della possibilità di godere liberamente dei propri spazi e della propria storia. Roma è prima di tutto dei suoi cittadini, che hanno il diritto di viverla e respirarla ogni giorno, senza restrizioni o ulteriori barriere economiche.

Lanciamo oggi la nostra "monetina" simbolica, con il desiderio di tornare a vivere Roma da veri romani. Chiediamo al sindaco Gualtieri e alla sua giunta di fermarsi e ascoltare la voce di chi questa città la abita e la ama. Non permetteremo che Roma diventi un luogo elitario, accessibile solo ai turisti e ai pochi privilegiati", conclude.



