Confartigianato,a Roma oltre 2 miliardi per regali artigianato

Arrivano festività piene di doni d'artigianato sotto l'albero: a Roma, per i regali di Natale, si spenderanno oltre 2 miliardi di euro, il 7,6% del totale nazionale. Una cifra che fa della Capitale la città italiana dove si spenderà di più in prodotti e servizi tipici del Natale, settore che a Roma coinvolge 13.600 imprese artigiane, con oltre 29mila addetti. Lo si apprende da Confartigianato Roma.

Come da tradizione, la parte del leone nella spesa natalizia la faranno prodotti alimentari e bevande, oltre 1300 milioni, mentre 682 milioni saranno destinati ad altri prodotti tipici del periodo. E anche nel settore dell'artigianato alimentare, Roma conta numeri importanti, con quasi 2600 imprese attive, per oltre 8mila addetti.

"Scegliere un regalo prodotto da un'impresa artigiana non è solo un atto di consumo, ma un gesto che valorizza il lavoro, la creatività, l'ambiente e la comunità - sottolinea il presidente di Confartigianato Roma, Andrea Rotondo - . È un investimento in eccellenza e sostenibilità, in prodotti che rappresentano il patrimonio culturale del territorio".



