Antonio Franchini vince il Premio Mastercard Letteratura

È Antonio Franchini con Il fuoco che ti porti dentro (Marsilio) il vincitore del Premio Mastercard Letteratura. Emanuela Anechoum con Tangerinn (e/o) si è aggiudicata il Mastercard Letteratura esordienti. I vincitori della quinta edizione dell'ambito riconoscimento sono stati annunciati il 7 dicembre a Più libri più liberi, la fiera della piccola e media editoria alla Nuvola dell'Eur a Roma.

"Ancora una volta la letteratura ci mostra gli angoli nascosti della vita. Tenerezza e rabbia per i familiari, per le persone che ci sono vicine anche se di un altro secolo, addirittura per gli oggetti di casa. Vicende ordinarie e straordinarie raccontate con maestria da tutti gli autori della nostra cinquina. Ma la storia di Antonio Franchini ci è sembrata la più forte e commovente. Il suo è un libro che rimarrà" dice Emanuele Trevi.

Antonio Franchini, che vince 10.000 euro, ha deciso poi di devolvere il premio in solidarietà a Busajo che riceverà 40.000 euro per la realizzazione del Laboratorio di Tipografia, mentre le altre Ong (Banco Alimentare, Caritas, Progetto Rwanda e Save the Children) riceveranno 20.000 euro ciascuna.

Di Tangerinn di Emanuela Anechoum, sottolinea Valeria Parrella: "la cosa davvero magnifica di leggere gli esordi è che ti sorprendono. Vedi d'improvviso un fiore nuovo lì dove non sapevi vi fosse. Abbiamo vissuto così quest'anno la lettura dei libri proposti: come una primavera". "Questo libro - aggiunge - ha un bellissimo nuovo modo di parlare di seconda generazione di migranti in Italia, lo fa con ironia, in maniera inclusiva e con la capacità di mostrare che il luogo di arrivo di una generazione non è per forza il luogo di arrivo della generazione successiva, anzi, potrebbe diventare il luogo di partenza. É un libro sugli arrivi e le partenze di un'intera comunità".

All'autrice va un riconoscimento di 3.000 euro.

La cerimonia di premiazione è stata condotta da Marco Lodoli, presidente di giuria, Sebastiano Nata e Valeria Parrella. Della giuria fanno parte anche: Giulia Caminito, Donatella Di Pietrantonio, Angelo Ferracuti, Carlo Lucarelli, Roberto Saviano ed Emanuele Trevi.

L'evento è stato trasmesso in diretta streaming sui canali social (Facebook e Instagram) della fiera.



