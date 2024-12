All'Auditorium di Roma acceso l'albero di Natale

Si è inaugurato il Natale all'Auditorium con l'accensione, per la prima volta, dell'albero in Cavea. Presenti all'evento l'assessore alle Politiche Culturali Massimiliano Smeriglio, la presidente del II Municipio Francesca Del Bello e l'amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma Raffaele Ranucci. Il taglio del nastro è stato arricchito dal coro dell'Amazing Grace Gospel Choir, dall'esibizione di Tosca e di Danilo Rea e infine dalla proiezione di un videomapping sulle cupole dell'Auditorium.

Fino al 6 gennaio 2025 la Fondazione Musica per Roma trasformerà l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone in un luogo di festa pensato per tutti, bambini, famiglie e adulti che troveranno nelle sale e in cavea, musica di tutti i generi dal jazz al pop, spettacoli di teatro e di danza, il circo contemporaneo, due mostre e un palinsesto di spettacoli gratuiti sotto l'albero di Natale in cavea.

Un'illuminazione ad hoc impreziosirà con suggestivi giochi di luce tutto il porticato. Un videomapping invece decorerà la cupola della Sinopoli e sarà illuminata anche la Villa romana, cuore dell'Auditorium.

"Per tutto il periodo delle feste abbiamo pensato di regalare ai romani e turisti, non solo un palinsesto di musica e spettacoli di grande qualità, ma anche tanti appuntamenti gratuiti pensati per i più piccoli, i veri protagonisti delle Feste. Quello che ci accingiamo a vivere infatti è uno dei momenti più magici dell'anno e la Fondazione Musica per Roma punta con questo programma a ribadire la centralità dell'Auditorium come polo culturale della città, aperto a tutti i pubblici in ogni suo spazio" ha detto Raffaele Ranucci.

Video Auditorium Parco della Musica, acceso l'albero di Natale

Riproduzione riservata © Copyright ANSA