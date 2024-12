'Maserati: The Brothers', al via le riprese a Roma

Sono iniziate questa settimana a Roma le riprese del film "Maserati: The Brothers", la biopic prodotta da Andrea Iervolino. E' l'appassionante storia dei tre fratelli che hanno rivoluzionato il mondo dell'automobilismo.

Dopo il successo di "The Goat", presentato nella recente edizione Festival del Cinema di Roma, Maya interpreterà il ruolo chiave di Rosa, moglie di Ettore Maserati, aggiungendosi ad un cast stellare internazionale tra cui Anthony Hopkins, Jessica Alba e Andy Garcia.

Il film racconta le vicende dei tre fratelli Alfieri, Ettore ed Ernesto, che nel 1914, grazie alla comune passione per i motori, realizzarono in un garage di Bologna il primo esemplare di una automobile destinata a diventare iconica.

Il progetto è la seconda collaborazione tra Iervolino e il premio Oscar Bobby Moresco, che, dopo il successo di "Lamborghini - The Man Behind the Legend", ritornano a raccontare l'ingegno, il coraggio e lo spirito imprenditoriale che hanno definito i piu grandi pionieri automobilistici italiani.

Maya Talem è un'attrice italo-tunisina nota per i suoi ruoli nel panorama cinematografico italiano ed internazionale. Ha recitato in "The Goat" con Mira Sorvino, e "Pharaoh's War", al fianco di Mike Tyson, in Italia nelle fiction "L'Alligatore", "Non Uccidere", "Un Passo Dal Cielo 4" e "Il Bello Delle Donne" e nel film "Il Gatto e La Luna".



