La Notte della Taranta sbarca a Roma, domani lo show

Il ritmo della pizzica farà ballare Roma. Perché domani sera piazza del Campidoglio sarà il palcoscenico dell'orchestra popolare della Notte della Taranta che, con i suoi ballerini, conquisterà la Capitale. Lo spettacolo è inserito nella 14/a edizione del programma Musei in Musica del Comune di Roma e si svolgerà in contemporanea alla partita di calcio valida per il campionato di serie A Roma-Lecce. Sotto il cielo romano si intrecceranno canti, suoni e danza che regaleranno le magiche atmosfere del Concertone di Melpignano.

L'appuntamento è promosso dall'assessorato alla Cultura di Roma Capitale con la Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali e l'organizzazione di Zètema, in collaborazione con la fondazione La Notte della Taranta.

Lo spettacolo partirà con Taranta di Lizzano, a cui seguiranno Sia Benedetto, la dolce Ndo Ndo Ndo in grico, Ec Ec in arbëreshë, Pizzicarella, La Cardilleddha, Klama in grico, la super ballata Teresina, Dici ca nu me voi ca su piccinna, Lu ruciu de lu mare, l'ipnotica Pizzica di San Vito e per concludere le attesissime Calinitta e la Pizzica di Stifani. Tra i protagonisti della serata ci saranno anche le voci Antonio Amato e Consuelo Alfieri, i danzatori di pizzica Serena Pellegrino e Marco Martano, e i musicisti Alessandro Monteduro, Leonardo Cordella e Roberto Gemma. L'orchestra sarà diretta dal mandolinista antropologo, Peppo Grassi.



