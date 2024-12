Campana Giubileo, primi rintocchi a Guardialfiera con David

"La Campana del Giubileo 2025 suonerà i primi rintocchi in Molise, a Guardialfiera, per l'apertura della Porta Santa nella Cattedrale di Santa Maria Assunta, nel paese molisano". Così Armando Marinelli della Pontificia Fonderia di Agnone.

L'artigiano condurrà la martinella il 9 dicembre nel paese del Basso Molise in occasione della visita in paese del Cardinale Pablo Virgilio David, già vescovo di Guardialfiera dal 2006 al 2015. Sua Eminenza, di origine filippina, arriverà nel centro molisano con la famiglia e celebrerà un solenne pontificale con il Vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, Mons. Gianfranco De Luca. .

L'evento, curato dall'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise con la Fonderia Marinelli e l'Amministrazione comunale, riunirà l'intera comunità attorno al nuovo cardinale e alla Campana del Giubileo della Fonderia Marinelli.

Il borgo di Guardialfiera di circa mille abitanti, affacciato sull'invaso del Liscione, vanta la prima porta santa della cristianità, volta da Papa Leone IX.

La porta è stata realizzata dall'artista Paola Patriarca e riporta in bronzo i fregi della facciata della Cattedrale del luogo.

La Campana del Giubileo, dunque, aprirà in Molise la prima porta santa della Cristianità per poi essere condotta in Vaticano il prossimo 24 dicembre per la cerimonia in Vaticano legata al Giubileo della Misericordia dove suonerà in onore di Papa Francesco.

"Ieri la tradizione dell'arte campanaria è diventata patrimonio UNESCO - prosegue Armando Marinelli -. Lo diciamo con orgoglio.

Siamo felici di questo riconoscimento mondiale. Sono stati presi in considerazione anche l'artigianato e i suonatori. il 24 dicembre questa campana suonerà per l'apertura della Porta Santa a Roma insieme ad altre 40 in un concerto. Un momento importante ed emozionante per noi".

La Campana del Giubileo della Fonderia Marinelli prima di approdare a Guardialfiera ha unito 11 comunità in un cammino grazie ad un progetto dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo con la Fonderia Marinelli. Dal cammino della martinella nei centri dell'Alto al Basso Molise ne è nato un itinerario turistico che coinvolge gli 11 paesi.

"E' una campana itinerante - conclude Armando Marinelli - A novembre ha fatto un viaggio tra Agnone e Termoli per creare un connubio tra la montagna e il mare toccando 11 comuni creando il percorso della campana".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA