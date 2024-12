ANSA/ Saviano, mio podcast sul kalashnikov e un libro d'amore

(di Mauretta Capuano) Roberto Saviano racconta il mondo attraverso la canna del Kalashnikov nel podcast '650 al minuto', disponibile in esclusiva su Audible.it dal 16 dicembre che è venuto a presentare a Più libri più liberi, nel suo primo giorno alla Fiera della piccola e media editoria. Ed è atteso l'arrivo del suo nuovo romanzo "d'amore nel vero senso della parola" che uscirà a maggio e vede il suo passaggio a Einaudi Stile Libero.

Lo scrittore che sarà protagonista della fiera fino all'8 dicembre, ultimo giorno di questa edizione della manifestazione preceduta da polemiche per l'invito al filosofo Leonardo Caffo, indagato per molestie alla sua ex compagna, dice all'ANSA, a margine dell'incontro, che dalla curatrice del programma Chiara Valerio "in qualche modo c'è da imparare perché si è scusata e di fatto ha rimesso in equilibrio la situazione".

Parla anche del nuovo romanzo, 'L'amore mio non muore mai' che sta ultimando. "A breve lo consegnerò. Uscirà per il Salone del Libro di Torino" dice. "Ha tutti i colori dell'amore: la tragedia, l'ardore, la passione, lo slancio, il sogno. È un libro che Paolo Repetti e Francesco Columbo hanno fortemente voluto e quindi sono molto felice di entrare in scuderia". È incentrato sulla storia di Rossella Casini, giovane studentessa fiorentina che commette un errore fatale: si innamora del ragazzo sbagliato. "È una ragazza uccisa e senza giustizia.

Racconterò la sua storia incredibile e vera perché ha tutta una serie di situazioni così inaspettate per una sola vita che non sembra credibile eppure è accaduto. Rossella verrà uccisa dalla 'ndrangheta. Nel finale della sua breve vita, è morta ventenne, ha provato con la sola forza del sentimento e della ragione a fermare una faida" spiega lo scrittore convinto che "darà molta vita a chi lo legge". "Come sempre nelle storie d'amore accanto al dolore c'è la possibilità di lasciare intatta la fede nella capacità di amare, una forma creativa della vita. Il titolo L'amore mio non muore sintetizza la sua forza" sottolinea e precisa: "il passaggio a Einaudi Stile Libero è una scelta nata da questo libro che ci ha portato a unirci".

Ma ora tutta l'attenzione di Saviano è per '650 al minuto' che ha presentato in anteprima alla fiera. Il podcast Audible Original che lo scrittore legge e ha scritto in collaborazione con Stefano Piedimonte, racconta "come questo fucile abbia letteralmente cambiato la storia dell'umanità. Sono dieci capitoli e in ognuno ci sono minimo due storie. Parto da quella del suo inventore, Michail Kalashnikov e ci sono anche delle controversie perché non lo ha costruito da solo. Faccio l'elenco di tutti i grandi assassinii avvenuti con quest'arma, da Salvador Allende che si uccide con un AK-47 che gli regala Fidel Castro a Pinochet" spiega.

Guerra, tecnologia, armamenti, "nessuno fa più riferimento al mercato delle armi, immenso, che è tornato a essere il primo mercato mondiale" sottolinea. "Tecnologia, oil, narcotraffico sono gli affari determinanti. L'Italia è tra i maggiori paesi produttori di armi e ne ha di grande qualità. Il mondo è completamente armato. Noi europei siamo stati disabituati fino ad ora a vedere armi addosso alle persone. Nel resto del mondo il caricatore a banana così iconico e così efficiente è quotidiano incontrarlo" sottolinea lo scrittore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA