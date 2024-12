Albero dei Diritti Umani ai Fori, con Enea Barock Orchestra

Martedì 10 dicembre alle ore 18:30 inaugurazione in musica dell'Albero dei Diritti Umani, in via dei Fori imperiali, con Enea Barock Orchestra e la Banda del Corpo della Polizia locale di Roma.

L'iniziativa è della Presidenza dell'Assemblea capitolina, che ha voluto nel cuore della città un simbolo di speranza, inclusività e innovazione. La presidente Svetlana Celli ha annunciato l'evento come "un progetto che fonde tradizione, valori universali, innovazione tecnologica e tante sorprese".

L'albero sarà posizionato in via dei Fori Imperiali presso via di San Pietro in Carcere, ai piedi del Campidoglio.

Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti il sindaco Roberto Gualtieri insieme ai consiglieri capitolini e altri ospiti d'eccezione.

Enea Barock Orchestra eseguirà brani del grande patrimonio del barocco romano, in particolare il Concerto per la Notte di Natale di Arcangelo Corelli.



