Al Collegio Romano la deontologia nel Giornalismo Culturale

Giovedì 12 dicembre 2024 dalle 9.30 alle 13.30 si svolgerà il corso "La Biblioteca segreta nella Sala della Crociera al Collegio Romano: la deontologia professionale nel Giornalismo Culturale - esperienze e temi", il sesto incontro formativo nelle Biblioteche romane del Mic, promosso e organizzato dal presidente Guido D'Ubaldo e l'Ordine dei Giornalisti del Lazio, in collaborazione con la Direzione generale biblioteche e diritto d'autore del Ministero della Cultura - che fa parte di un ciclo di corsi dedicati al "giornalismo culturale" avviati nel 2023 nei luoghi della cultura - . Questo nuovo appuntamento intende approfondire la deontologia professionale nella specificità del giornalismo culturale e fare il punto sui temi emersi negli incontri precedenti dedicati all'osservazione e alla scoperta delle Biblioteche dello Stato.

Il corso sarà l'occasione per un confronto ampio, tra esperienze e analisi, sulla biblioteca come bene pubblico presente e futuro, sulla presenza del libro nella società contemporanea, sul ruolo della professione giornalistica quale veicolo di comunicazione e diffusione della cultura.

La Biblioteca della Crociera al Collegio Romano Quasi un luogo segreto, così era considerata la Biblioteca della Crociera al Collegio Romano, nel Palazzo oggi sede del Ministero della Cultura: la Secreta, poiché separata dalle altre quattro biblioteche presenti al Collegio Romano, fu il centro dello studium, già teorizzato nel 1551 da S. Ignazio da Loyola per la formazione del clero prima, nonché a favore dell'apprendimento di giovani studenti, dopo. Si tratta di una meravigliosa opera monumentale, attuale sede distaccata della Biblioteca di Archeologia e storia dell'arte - Biasia (presente a Palazzo Venezia), un luogo che conserva un patrimonio bibliografico di oltre 100.000 volumi, tra cui la Sezione Numerica che raccoglie gran parte delle collezioni costitutive della biblioteca; sono disponibili inoltre diversi Fondi, nonché collezioni donate da archeologi, storici dell'arte o dell'architettura.

Questo il programma: Saluti istituzionali Paola Passarelli - Direttrice generale Biblioteche e diritto d'autore del Mic Guido D'Ubaldo - Presidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio Intervengono Paolo Di Paolo - Scrittore Mariarita Grieco - Tg1 Edoardo Sassi - Corriere della sera Donatella Ansovini - Tg2 Laura Larcan - Il Messaggero Modera Lorenza Fruci - Il Mattino



