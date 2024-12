Ranieri, arbitri? ok lamentarsi ma sempre rispettandoli

"Se facciamo un'intervista alle squadre di Serie A tutte si lamenteranno. Ma la cosa più difficile nel calcio italiano è fare l'arbitro. Bisogna rispettarli. Poi è giusto ogni tanto lamentarsi, ma sempre rispettandoli perché sono persone come noi". Lo ha detto Claudio Ranieri, tecnico della Roma, a due giorni dalla gara con il Lecce rispondendo alla domanda se crede che i giallorossi siano stati penalizzati dalle decisioni dei direttori di gara .

"Quando giocavo io sbagliavano di più di oggi - ha aggiunto -.

Non correvano come oggi, non erano preparati come oggi e non c'era il Var. Se analizziamo gli errori di una volta con quelli di adesso ringraziamo dio che sono molti di meno".

Parlando delle condizioni della squadra ha poi precisato: "Hummels ed Hermoso si sono allenati con il gruppo, Dovbyk non sta bene, è influenzato e non so se sarà a disposizione sabato, mentre Cristante ha ancora la caviglia blu dalla botta, vediamo domani come starà".

Infine su Pellegrini: "Lorenzo si sta allenando bene, è sereno. Per me questo è importante, poi decideremo se usarlo o meno".



