Giubileo: Gualtieri, 'per i trasporti la metà delle risorse'

La metà degli investimenti totali in corso a Roma, pari a 7 miliardi, è destinato ai trasporti, e allo stesso settore è destinato a che il 50 per cento degli interventi giubilari. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in occasione del convegno 'Il sistema dei trasporti alla vigilia del Giubileo' della Uiltrasporti a Roma.

"Quello dei trasporti - ha detto - è uno dei comparti che ha sofferto il più grande gap di investimenti negli anni. Quando abbiamo aperto il cantiere della tranvia Togliatti è stato il primo cantiere di una nuova tranvia dagli anni 90. Quando siamo arrivati i binari della metropolitana non erano sostituiti da 15 anni, le revisioni dei treni erano scadute, tutta la rete tranviaria era fa rifare, Atac era in concordato con investimenti pari a zero. Il 50 per cento degli investimenti totali in corso a Roma, pari a 7 miliardi, è stato destinato ai trasporti. E anche nella quota degli interventi giubilari il 50 per cento del totale è destinato ai trasporti. Serve uno sforzo straordinario per recuperare il gap di decenni e ringrazio tutte le forze politiche per l'impegno a ripristinare risorse per Metro C in legge di bilancio".



