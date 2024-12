Falcinelli sentito da pm Roma, 'vicenda mi ha cambiato vita'

"Una situazione traumatica che mi ha cambiato la vita, il Matteo che è stato per 25 anni non c'è più, ne sono uscito completamente vuoto, rivedo quelle immagini tutti i giorni". E' quanto afferma Matteo Falcinelli, il giovano che venne legato e malmenato dalla polizia di Miami a febbraio scorso dopo un arresto. Il ragazzo è stato sentito oggi dai pm della Procura di Roma che sull'episodio hanno aperto un fascicolo per lesioni contro ignoti.

"Io voglio risposte e giustizia per far sì che quello che è successo a me non succeda a qualcun altro - ha aggiunto il giovane accompagnato a piazzale Clodio dalla madre Vlasta e dall'avvocato Alessandro Maresca -. Continuo a essere in cura psichiatrica e psicologica, sto prendendo psicofarmaci, è dura andare avanti". Falcinelli è, poi, tornato su quanto avvenuto quella notte in Florida. "Il momento dell'incaprettamento è stato il più duro e ho pensato di morire: il dolore la mancanza di respiro era troppo da sopportare e in quegli istanti ho pensato anche a farla finita".

Dal canto suo il legale afferma che "oggi è il primo passo. Nel fascicolo al momento sono contestate le lesioni ma la procura sta valutando la sussistenza del reato di tortura - ha affermato -. I magistrati chiederanno la collaborazione a organi locali per atti di indagine e accertamenti e poi bisognerà vedere se eventualmente procederà il prosecutor americano".



