Delitto in strada nel viterbese, oggi il funerale 68enne ucciso

"Esprimo sgomento e raccapriccio per la tragica morte di Renzo, frutto di una violenza disumana, nella quale non si riconosce la comunità di Caprarola. Come pastore e padre della chiesa di Civita Castellane esprimo dolore e rammarico per la sofferenza indicibile per un uomo strappato alla vita per motivi banali".

Così questa mattina il vescovo della diocesi di Civita Castellana Marco Salvi, mentre celebrava il funerale di Renzo Cristofori, il 68enne ucciso in strada a Caprarola la sera del 27 novembre.

La celebrazione si è tenuta questa mattina alle 10 nella chiesa di Santa Teresa, a Caprarola.

"Esprimo anche la più dura condanna morale per chi ha commesso questo atroce delitto - ha continuato il vescovo -. Le famiglie, le scuole, le pubbliche istituzioni, i mezzi di comunicazione e la Chiesa, a partire dalla tragica morte di quest'uomo, siamo tutti invitati a riflettere su alcuni aspetti negativi della nostra società, dove la violenza in tutte le sue forme continua a minacciare la sicurezza dei nostri paesi. Siamo tutti chiamati a educarci e a educare alla vita buona e al vangelo. Sul desiderio di vendetta deve prevalere la ricerca della giustizia, che serve a riparare il male, ad impedire che simili atti si ripetano, a rieducare chi ha sbagliato con una giusta pena. Al desiderio di giustizia deve accompagnarsi il rifiuto del cerchio diabolico della violenza , e della vendetta, e la pietà cristiana che ci fa dire con Gesù sulla croce davanti ai suoi crocifissori: padre perdona loro perché non sanno quello che fanno".



