Calcio: Onorato 'solidarietà ad arbitri, no alla violenza'

"La decisione degli arbitri di Roma e del Lazio di protestare questo weekend, per i troppi episodi di violenza subiti, è forte, simbolica e grave. È un gesto che dovrebbe far riflettere tutti. Nel calcio, come nello sport, non c'è posto per la violenza". Sono queste le parole di Alessandro Onorato, assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale, in merito alla protesta da parte degli arbitri del Lazio dopo l'ultimo episodio di violenza di cui è stata vittima Edoardo Cavalieri di Civitavecchia aggredito durante Corchiano-Celere di III categoria, girone A.

"È inammissibile che ragazze e ragazzi, che per passione ogni fine settimana permettono il regolare svolgimento dei campionati, vengano presi di mira da coetanei, allenatori, genitori sui campi di ogni categoria - le parole di Onorato -, con parolacce, insulti, minacce e addirittura aggressioni fisiche. Purtroppo anche durante partite di adolescenti. A questi giovani arbitri va la più sincera solidarietà della città di Roma. La speranza è che questo sciopero possa smuovere la coscienza di tutti: giocatori, società e famiglie".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA