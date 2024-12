A Jarvis, Vaglio Tanet e Kelly Yang lo Strega Ragazzi e Ragazze

(di Mauretta Capuano) Jarvis per la categoria 6+, Maddalena Vaglio Tanet per la categoria 8+ e Kelly Yang per la categoria 11+ sono i vincitori della nona edizione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi consegnati il 5 dicembre alla fiera della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi alla presenza di 1000 studenti di scuole primarie e secondarie di primo grado provenienti da tutta Italia e dall'estero (Francia e Belgio).

Alla cerimonia di premiazione attesissimo Matthew Gray Gubler, scrittore, illustratore, regista e attore in Alvin Superstar, Criminal Minds e (500) giorni insieme, vincitore per la categoria Migliore libro d'esordio con l'opera Rumple Buttercup (uovonero), tradotta da Sante Bandirali. Per l'eccezionale numero di richieste di partecipazione da parte delle scuole, all'incontro di premiazione ha fatto subito seguito un secondo appuntamento in Auditorium con le autrici e gli autori vincitori. La giuria è composta da giovanissimi lettori e lettrici di 318 scuole. Jarvis ha vinto con Orso e Uccellina. Il picnic e altre storie, tradotto da Alessandra Valtieri (Lapis), con 24 voti su 40 espressi. Maddalena Vaglio Tanet è stata premiata per Rim e le parole liberate, illustrato da Ilaria Mancini (Rizzoli), con 37 voti su 90 espressi e Kelly Yang ha vinto con Motel Calivista, buongiorno!, tradotto da Federico Taibi (Emons), con 555 voti su 1142 espressi.

Come da regolamento, anche i traduttori dei libri premiati riceveranno un premio in denaro offerto da BolognaFiere. I libri finalisti nelle tre categorie di concorso erano stati selezionati a maggio dal Comitato scientifico composto da scrittori, studiosi, insegnanti ed esperti di promozione della lettura. Tra le novità di questa edizione, il gruppo di lettura del Premio Strega Ragazze e Ragazzi, nato da un'idea di Simonetta Bitasi. Il Comitato scientifico ha incontrato online le scuole della giuria per commentare insieme i libri finalisti.

L'iniziativa, che su richiesta degli studenti continuerà nel tempo, aggiunge un tassello importante all'attività di promozione della lettura svolta dal premio. Durante la cerimonia di premiazione sono intervenuti insieme agli autori finalisti Innocenzo Cipolletta, presidente dell'Associazione Italiana Editori, Adriano Monti Buzzetti, presidente Centro per il libro e la lettura, Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Giuseppe D'Avino, presidente di Strega Alberti Benevento, in collegamento video Elena Pasoli, Exhibition Manager Bologna Children's Book Fair-BolognaFiere e Lorena De Vita, ufficio Sponsorships Bper Banca. Anche quest'anno Bper Banca ha premiato con un contributo all'acquisto di attrezzature scolastiche due scuole della giuria per le originali attività di lettura in classe. Sono: l'Istituto comprensivo Calò, Scuola primaria Deledda-Bosco di Ginosa (Ta), per la categoria 6+, e l'Istituto comprensivo Montanelli, Scuola primaria Boltar di Roma, per la categoria 8+. Premiata anche Lucilla Cito, dell'Istituto comprensivo Falcone di Grottaferrata, per la migliore recensione a un libro finalista nella categoria di concorso 11+.

