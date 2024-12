Travaglio domina Top Ten più venduti di piccoli e medi editori

È Israele e i palestinesi in poche parole (Paperfirst) di Marco Travaglio il titolo che domina la Top Ten dei libri più venduti di piccoli e medi editori nel 2024, secondo i dati dell'Associazione Italiana Editori presentati il 4 dicembre a Più libri più liberi, a Roma.

Questo l'elenco: 1. Israele e i palestinesi in poche parole, M. Travaglio, Paperfirst (Novembre 2023) 2. Il vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez, S.

Lucarelli, Paperfirst (Maggio 2024) 3. Dammi mille baci, T. Cole, Always Publishing (Giugno 2018) 4. Mille pezzi del mio cuore, T. Cole, Always Publishing (Luglio 2024) 5. Dio. La scienza, le prove. L'alba di una rivoluzione, M.

Bolloré, Sonda (Febbraio 2024) 6. Lo svezzamento è vostro! Manuale pratico di autosvezzamento, Pediatra Carla, Sonda (Febbraio 2021) 7. Noi due ci apparteniamo. Sesso, amore, violenza…, R. Saviano, Fuoriscena (Aprile 2024) 8. Il fascismo non è mai morto, L. Canfora, Edizioni Dedalo (Gennaio 2024) 9. Il mondo al contrario, R. Vannacci, Il Cerchio (Settembre 2023) 10. Povere creature!, A. Gray, Safarà Editore (Agosto 2023)



