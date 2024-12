Sicurezza su territori Roma, nuovo patto prefetto-sindaco

È stato siglato oggi a Palazzo Valentini, sede della Prefettura di Roma, il rinnovo del Protocollo d'intesa per la costituzione, presso i Municipi di Roma Capitale, degli Osservatori territoriali per la sicurezza in funzione di supporto all'attività del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, sottoscritto dal prefetto di Roma Lamberto Giannini, e dal sindaco Roberto Gualtieri. Il Protocollo, che avrà durata biennale, consentirà di proseguire e perfezionare, tramite una più efficiente condivisione di informazioni e dati a livello interistituzionale, l'attività degli Osservatori territoriali per la sicurezza, istituiti presso ciascun Municipio di Roma Capitale e composti, oltre che da un dirigente della carriera prefettizia con funzioni di coordinamento, da rappresentanti delle Forze dell'Ordine e di Roma Capitale. "L'adozione di un approccio integrato e sinergico tra le Istituzioni preposte alla gestione del territorio e alla salvaguardia dei canoni di ordine pubblico e di legalità - ha affermato il prefetto Giannini - costituisce un valore aggiunto al sistema della sicurezza della Capitale; con il rinnovo del Protocollo O.T.S. si riconferma la salda volontà di continuare ad alimentare un percorso di condivisione di informazioni, operazioni e strategie di contrasto al degrado e di incremento della percezione della sicurezza da parte della collettività".

"Rinnoviamo un protocollo importante che valorizza tutti i municipi di Roma e che rilancia l'esperienza degli Osservatori territoriali per la Sicurezza - il commento del sindaco Gualtieri - Vogliamo proseguire il lavoro già avviato con una maggior condivisione delle informazioni, rafforzando questi straordinari presidi con obiettivi rinnovati, come la promozione della cultura della legalità, in particolare con i giovani, attraverso attività specifiche. Con il rinnovo di questo Protocollo, ribadiamo l'impegno congiunto delle istituzioni per una Roma più sicura, inclusiva e attenta ai bisogni del territorio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA