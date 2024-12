Mazzantini, presto in mostra l'Antigrazioso di Boccioni

Sarà presto visibile al pubblico della mostra Il tempo del Futurismo alla Gnam di Roma L'Antigrazioso, la scultura in gesso patinato di Umberto Boccioni conservata proprio alla Galleria nazionale. Lo annuncia all'ANSA la direttrice della Galleria, Renata Cristina Mazzantini che spiega: "durante la revisione conservativa preliminare alla mostra sul Futurismo, come da procedure interne, l'opera presentava alcune criticità e, per ragioni cautelative, si è ritenuto opportuno approfondire le cause del fenomeno di alterazione e di eseguire un tempestivo intervento di restauro". Pertanto, aggiunge, "l'opera sarà esposta appena possibile".

La precisazione della direttrice della Gnam arriva dopo le dichiarazioni a Il Fatto Quotidiano di Roberto Bilotti d'Aragona a proposito della targa con cui è stata esposta un'altra scultura di Boccioni, la più nota Forme Uniche della continuità nello spazio, da lui concessa in comodato gratuito allo Stato.

Intervistato dal quotidiano Bilotti si era anche interrogato sulle ragioni per le quali "l'unico gesso superstite di Boccioni, l'Antigrazioso del 1913" fosse rimasto "nei depositi della Gnam, che la possiede, e non esposto per la grande mostra".



