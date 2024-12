Ladri in casa del coreografo delle star Tommassini a Roma

Ladri in casa del coreografo delle star Luca Tommassini. Il furto è avvenuto due notti fa a Roma. A dare l'allarme un suo assistente. Sul posto i carabinieri della compagnia Cassia che si occupano della vicenda. Secondo quanto si apprende il coreografo, che si trova al momento all'estero, non ha ancora presentato denuncia quindi non è stato ancora fatto un elenco degli oggetti rubati.

"Vi lascio solo immaginare la devastazione che c'è ovunque" ha scritto su Instagram Tommassini condividendo alcune immagine della sua abitazione dopo il colpo. "Questa è forse la violenza più brutta che io abbia mai subito" aggiunge.



