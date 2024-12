Gospel, concerti, mostre, teatro, in arrivo il Natale Auditorium

Un luogo di festa pensato per tutti, bambini, famiglie e adulti che troveranno nelle sale musica di tutti i generi dal jazz al pop, spettacoli di teatro e di danza, il circo contemporaneo, due mostre e un palinsesto di spettacoli gratuiti in cavea sotto l'albero di Natale. Accade fino al 6 gennaio 2025 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Per la prima volta, infatti, l'Auditorium ospiterà un albero di Natale che verrà acceso sabato 7 dicembre alle ore 18.00 con il concerto dell'Amazing Grace Gospel Choir diretto da Timothy Martin. Un'illuminazione ad hoc impreziosirà con suggestivi giochi di luce tutto il porticato. Un videomapping invece decorerà la cupola della Sinopoli e sarà illuminata anche la Villa romana, cuore dell'Auditorium.

"Per tutto il periodo delle feste abbiamo pensato di regalare ai romani e turisti, non solo un palinsesto di musica e spettacoli di grande qualità, ma anche tanti appuntamenti gratuiti pensati per i più piccoli, i veri protagonisti delle Feste. Quello che ci accingiamo a vivere infatti è uno dei momenti più magici dell'anno e la Fondazione Musica per Roma punta con questo programma a ribadire la centralità dell'Auditorium come polo culturale della città, aperto a tutti i pubblici in ogni suo spazio" afferma Raffaele Ranucci, amministratore delegato di Fondazione Musica per Roma.

Alcuni dei protagonisti più importanti della scena musicale italiana, animeranno il Natale all'Auditorium, a partire dall'amatissima Fiorella Mannoia che salirà sul palco della Sala Santa Cecilia per ben due date, il 5 e il 22 dicembre. Il 6 dicembre sarà la volta di Max Gazzè che sorprenderà il pubblico con un insolito progetto sui suoni della tradizione della nostra penisola mentre il giorno seguente tocca a Irene Grandi celebrare il suo trentennale con un concerto evento in cui ripercorrerà la sua lunga storia nel mondo del pop italiano. L'8 dicembre Tributo a Gabriella Ferri, un affettuoso omaggio a questa straordinaria artista in occasione del 20/o anniversario dalla scomparsa. Il 9 dicembre torna la Grande Orchestra Avion Travel Medit Orchestra diretta da Angelo Valori, l'11 il cantautore Lepre, mentre il 13 dicembre l'artista residente Tosca sarà l'interprete di D'Altro Canto - Speciale Natale. Il 20 dicembre, mentre in Sala Petrassi Enrico Rava si esibirà accompagnato dalla Onjgt diretta da Paolo Damiani, nella Sala Sinopoli la cantautrice romana Chiara Civello festeggerà i 10 anni dall'uscita del suo fortunato album Canzoni. Per rimanere in tema di festeggiamenti il 22 dicembre Peppe Barra, in occasione dei suoi 80 anni, proporrà al pubblico uno spettacolo unico e appassionante in cui protagonista sarà come sempre la sua versatilità interpretativa e l'energia travolgente che lo caratterizza. Nei giorni di Natale e Santo Stefano le proposte copriranno tutti i generi per soddisfare tutti i gusti: la sera di Natale si esibirà l'Harlem Gospel Choir mentre il 26, alle 18, doppio appuntamento con l'artista residente Nicola Piovani con "Note a Margine" in Sala Petrassi e Stefano Bollani che torna in Sala Santa Cecilia per una serata unica fra musiche del presente e musiche del passato, un omaggio all'improvvisazione e al divertimento in pieno stile Bollani. Il ricco calendario prosegue il 27 con Edoardo Bennato che proporrà al pubblico romano i suoi brani più celebri e una selezione di nuove canzoni tratte dall'ultimo album "Non c'è". Il 29 dicembre torna a essere protagonista dal vivo Giovanni Allevi con il suo Piano Solo Tour 2024, mentre il 30 è la volta del tributo a Fabrizio De André con la Pfm.

L'ultimo giorno dell'anno saranno protagonisti Edoardo Leo, Nicola Piovani e The Bronx Gospel Choir con proposte che spaziano dal teatro alla classica fino al gospel. Si inizia quindi l'anno nuovo con la compagnia Imagin.art che presenterà lo spettacolo per bambini A city of shadows, la musica dei New York Voices, l'atteso appuntamento dal vivo di Alice il 3 gennaio con il suo nuovo progetto musicale Master Songs, e ancora Mauro Pagani che il 4 gennaio riproporrà le avvolgenti sonorità, dell'album Crêuza de Mä. Immancabile il Roma Gospel Festival, tra i più prestigiosi d'Europa, con una selezione delle migliori formazioni provenienti dagli Stati Uniti.

Ad arricchire la programmazione non manca il teatro che vedrà Alessandro Baricco tornare all'Auditorium il 4 dicembre insieme a quattro musicisti per suonare il suo ultimo libro Abel, Carlo Amleto fenomeno comico in scena il 18 e 19 dicembre, Rocco Papaleo dal 19 al 23 dicembre con lo spettacolo Esercizi di Libertà e poi Arturo Brachetti il 28 con Pierino, il lupo e l'altro. Per gli amanti della danza e del balletto da non perdere Les étoiles, il 4 e 5 gennaio, due serate in compagnia delle stelle del balletto internazionale più acclamate, provenienti dai teatri e dalle compagnie di tutto il mondo.

In linea con la tradizione di accoglienza e inclusività che contraddistingue la programmazione di Fondazione Musica per Roma è grande l'attenzione agli eventi pensati per i più piccoli. A partire da Ops! - la rassegna di circo contemporaneo diretta dal Sic. A grande richiesta tornano i tre folli acrobati-musicisti del Teatro Necessario con Clown in libertà e gli spettacoli di danza della compagnia Imagin.art - Little Night e A City of Shadow. E ancora la Compagnia del Globe per i piccoli presenterà Riccardino III.

Due le mostre a ingresso della Fondazione Musica per Roma: Il colore del silenzio di Carlo Verdone realizzata in collaborazione con la Fondazione Elisabetta Sgarbi e la Milanesiana e Contrattempo di Paola Gandolfi.

Il 6 gennaio il concerto La Chiarastella, con l'Orchestra Popolare Italiana diretta da Ambrogio Sparagna.

Frecciarossa, il treno Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS), è Treno Ufficiale del Natale all'Auditorium.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA