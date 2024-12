Giubileo: Ponte Sant'Angelo sarà inaugurato il 21 dicembre

Il Ponte Sant'Angelo e le fontane monumentali, a cominciare dalla più famosa, la Fontana di Trevi: oggi in commissione capitolina Cultura, presieduta da Erica Battaglia (Pd), è stata audita la Sovrintendenza capitolina che ha fornito un cronoprogramma delle opere in restauro, a meno di un mese dall'inizio del Giubileo.

Ponte Sant'Angelo, che sarà uno dei protagonisti dell'Anno Santo per la sua vicinanza con il Vaticano e la nuova Piazza Pia, toglierà i ponteggi per il 20 dicembre e sarà inaugurato dal sindaco Roberto Gualtieri il 21 dicembre, dunque in tempo per l'apertura della Porta Santa nonostante le difficoltà legate in particolare al meteo, perché lavorare sul ponte quando piove forte non garantisce completa sicurezza. I lavori alla grande fontana di Piazza della Repubblica invece dureranno fino ad aprile-maggio 2025: 240 giorni di lavori per un cantiere consegnato il 30 settembre.

Saranno ultimati invece entro il 10 dicembre i lavori di restauro alla fontana di Santa Maria Maggiore, con l'inaugurazione entro il 15; la Fontana di San Giovanni invece è stata conclusa già a settembre ma non ancora inaugurata.

Passando alla Fontana di Trevi, dal 9 dicembre sarà smantellata la passerella che l'ha resa visitabile durante i lavori di manutenzione straordinaria. Il tutto dovrebbe essere ultimato per il 20 dicembre, e entro il 22 dicembre dovrebbe essere inaugurata dal sindaco.

Dopo le Feste di Natale, attorno al 10 gennaio, cominceranno poi i lavori alla fontana del Quirinale (45 giorni di cantiere) e alla Barcaccia di Piazza di Spagna (80 giorni), per la quale si aspetterà lo smantellamento del presepe. E' possibile che per la famosa fontana ai piedi di Trinità dei Mondi si possano allestire recinzioni trasparenti, per permettere ai turisti di ammirare lo stesso il monumento.



