Chiara Valerio, le rinunce dopo caso Caffo 'non sono tante'

"Le rinunce non sono tante". Lo ha detto Chiara Valerio, curatrice del programma di Più libri più liberi, a margine della conferenza stampa di apertura della fiera della piccola e media editoria, oggi alla Nuvola dell'Eur a Roma, sulle polemiche nate dall'invito del filosofo Leonardo Caffo, imputato per maltrattamenti all'ex compagna, alla manifestazione, che si è poi ritirato. Ma alcuni autori hanno rinunciato ai loro incontri alla fiera tra cui Fumettibrutti e Zerocalcare.

"Non abbiamo glissato sulle polemiche. Le nostre scuse sono state sincere, gli spazi sono stati concessi. Questo è quello che abbiamo pensato di fare" ha detto Chiara Valerio.

L'organizzazione ha fatto sapere che al momento le defezioni sono 23 su 1.200 relatori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA