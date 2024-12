Calcio: sindaca Amsterdam, "nessun rimborso per tifosi Lazio"

"La mia decisione si basa sul concreto timore di turbativa dell'ordine pubblico, non vedo alcun motivo per risarcire altri danni. I biglietti per i settori in trasferta, che erano già stati emessi per i tifosi della Lazio, saranno bloccati e potranno essere restituiti. Non ci sono spese per i sostenitori del club". Sono queste le parole di Femke Halsema, sindaca di Amsterdam, in una lettera inviata alla società biancoceleste in risposta alla missiva inviata dalla Lazio stessa nel quale il club biancoceleste chiedeva di rimborsare le spese sostenute dai tifosi per la trasferta ad Amsterdam di Europa League del prossimo 12 dicembre, vietata dalla sindaca stessa.

"La decisione delle autorità di Amsterdam di non accogliere i tifosi della Lazio si basa sulle informazioni e sulle esperienze a disposizione dell'organizzazione di polizia", sottolinea ancora Halsema riferendosi ai recenti scontri al termine di Ajax-Maccabi Tel Aviv del 7 novembre scorso. "L'impatto e la gravità degli eventi accaduti nella nostra città sono stati presi in considerazione in questa decisione", conclude la lettera.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA