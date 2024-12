Amref, progetto Y-Act contro le mutilazioni genitali femminili

Presentato stamani il Manifesto per il cambiamento, documento simbolico che riassume l'impegno dei giovani attivisti e delle comunità per prevenire e contrastare le mutilazioni genitali femminili (Mgf). Si tratta dell'atto conclusivo el progetto Y-Act (Youth in Action for Change) per il territorio di Roma, un'iniziativa co-finanziata dalla Unione Europea (Cerv - Daphne) e promossa da Amref Health Africa Italia in collaborazione con l'Associazione Le Réseau, il Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane (Conngi) e l'Università di Milano Bicocca.

In Europa oltre 600.000 donne hanno già vissuto la pratica delle mutilazioni genitali femminili, e altre 180.000 ragazze sono a rischio ogni anno. In Italia, si stima che oltre 87.000 donne siano state sottoposte a Mgf e che più di 5.000 giovani siano in pericolo. In questo contesto - dice Amref -il progetto Y-Act si è posto come obiettivo quello di formare e responsabilizzare giovani leader con background migratorio per diventare protagonisti nella lotta contro le Mgf e promuovere un cambiamento culturale e sociale duraturo. Il progetto è stato attivato nelle città di Roma, Milano, Torino e Padova, dove vivono molte comunità provenienti da Paesi in cui questa pratica è ancora diffusa. Attraverso percorsi di formazione, dialoghi intergenerazionali e iniziative di sensibilizzazione, i giovani partecipanti hanno potuto sviluppare competenze, rafforzare le loro capacità di advocacy e avviare interventi concreti nelle loro comunità.

Il Manifesto raccoglie i principi, gli impegni e le proposte di cambiamento delle comunità coinvolte, con l'obiettivo di abbandonare le Mgf e promuovere una cultura basata sulla parità di genere e il rispetto dei diritti umani.

Una delle giovani protagoniste del progetto Gracefield Afanga ha sottolineato: "per poter difendere i diritti delle donne, abbiamo imparato che è fondamentale farle sentire ascoltate e comprese. Cicatrici profonde, giudizi, stigma e norme culturali spesso silenziano la voce delle donne. È essenziale ridurre il senso di isolamento. Gli spazi sicuri non sono solo fisici, ma si creano attraverso fiducia, comprensione, compassione ed empatia, che permettono alle donne di guarire, unirsi alla lotta, condividere la loro storia e far sentire la propria voce".

Per Amref Italia, la vice direttrice Roberta Rughetti ha concluso il suo intervento ringraziando i giovani con una citazione di Nelson Mandela, "a volte tocca ad una generazione farsi grande, quella generazione siete voi" e confermando che "l'impegno di Amref, in Africa e in Italia non si fermerà".

L'iniziativa Y-Act proseguirà con un evento internazionale a Bruxelles il prossimo 6 febbraio 2025, in occasione della Giornata Internazionale della Tolleranza Zero verso le Mgf.





