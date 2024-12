'Tutti in campo', 47 open day per avvicinare disabili a sport

Da oggi al 23 dicembre, il CSI Centro Sportivo Italiano - Comitato di Roma, lancia "Tutti in Campo", progetto che nell'arco di ventuno giorni organizza ben 47 open day in 18 realtà sportive distribuite sul territorio capitolino per la sensibilizzazione, comunicazione e svolgimento di attività sul tema di sport e disabilità. La campagna "Tutti in Campo", promossa e sostenuta dall'Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale è stata presentata durante il convegno "Università e famiglie per uno sport inclusivo", svoltosi in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, presso l'Università di Roma "Foro Italico".

L'iniziativa si pone tre obiettivi fondamentali: aiutare le persone con disabilità e le loro famiglie a trovare realtà del mondo dello sport che possano offrire una proposta integrata e adeguata alle loro necessità; dare visibilità alle attività che le società sportive del CSI Roma promuovono; e sensibilizzare nuove organizzazioni a impegnarsi nel mondo della disabilità.

Durante gli open day le persone coinvolte e i loro famigliari potranno provare le varie discipline adatte alla loro condizione e raccogliere informazioni indispensabili per aderire con continuità anche dopo la fine della campagna.

"I recenti Giochi Paralimpici di Parigi - spiega Daniele Pasquini, presidente del CSI Roma -, hanno ulteriormente confermato come lo sport possa essere un'opportunità per migliorare la vita delle persone con disabilità e la percezione della stessa disabilità all'interno della nostra società.

Innanzitutto dimostrando con eccellenti risultati, individuali e di squadra, come si possano raggiungere performance straordinarie e competere a livelli altissimi superando limiti fisici e mentali. Quindi celebrando l'importanza dell'inclusività, anche con l'oggettivo incremento della copertura mediatica dell'eventi, e per finire contribuendo a un deciso cambiamento culturale, portando le persone a considerare la disabilità in modo diverso e favorendo il passaggio da una visione di 'limiti e carenze' a una di 'abilità e possibilità.

Nonostante il crescente interesse verso questa problematica - conclude Pasquini -, solo il 7% delle società sportive italiane si impegna attivamente per l'inclusione delle persone con disabilità. Per questo nasce il progetto "Tutti in campo" del CSI Roma".

"Lo sport - sostiene l'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari - può essere un importante strumento di inclusione e per questo abbiamo promosso il progetto 'Tutti in Campo' con l'intento di aiutare le persone con disabilità e le loro famiglie a trovare realtà accoglienti del mondo dello sport che possano offrire proposte adeguate alle loro necessità.

Con questa campagna avvieremo corsi di formazione per operatori sportivi per la disabilità e puntiamo a promuovere open day per favorire giornate dedicate allo sport inclusivo».

In allegato il calendario della manifestazione "Tutti in Campo" con l'elenco dettagliato dei 47 appuntamenti in programma: https://www.csiroma.it/tutti-in-campo/.



