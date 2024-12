Dalla Regione indennizzi fauna selvatica per la Tuscia

"La direzione Agricoltura della Regione Lazio ha pubblicato l'elenco dei beneficiari ammessi all'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, relativi all'annualità 2023 negli ambiti territoriali di caccia Vt1 e Vt2". A darne comunicazione oggi con una nota stampa il consigliere regionale Giulio Zelli, presidente della commissione Agricoltura e Ambiente.

"Ho appreso con grande soddisfazione la pubblicazione della graduatoria da parte dell'ufficio caccia regionale. Per la prima volta - scrive Zelli - la Regione ha concesso un indennizzo pari ad oltre il 78% del calcolato. Prima, come noto, le percentuali erano di gran lunga inferiori. Una risposta concreta a tutti gli agricoltori viterbesi che hanno visto i terreni e i raccolti delle loro aziende danneggiate dai cinghiali e dagli altri animali selvatici".

Zelli ha poi elencato i numeri dello stanziamento: "Sono state finanziate complessivamente nella Tuscia 112 domande, 69 per l'ambito Viterbo 1 e 43 per Viterbo 2. In totale, la Regione ha destinato per gli indennizzi oltre 318mila euro. Una cifra considerevole che, ne sono certo, contribuirà a mitigare i danni subiti dalle imprese agricole viterbesi. Grazie all'impegno dell'assessore Giancarlo Righini e al lavoro di ascolto portato avanti dalla commissione Agricoltura durante le audizioni - conclude l'amministrazione Rocca prosegue la lotta alla fauna selvatica e sostiene con i fatti il comparto agroalimentare.

Continueremo a lavorare in sinergia tra la giunta e il Consiglio per rispondere alle istanze del settore in vista delle prossime sfide".



