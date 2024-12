Da Sapienza dottorato ricerca in Scienze Terra ad Alberto Angela

Giovedì 5 dicembre, alle ore 10.30 presso l'Aula magna del rettorato, in occasione della Celebrazione dei 40 anni del Dottorato di ricerca in Sapienza e in Italia, sarà conferito il Dottorato di ricerca honoris causa in Scienze della Terra ad Alberto Angela, per il grande impatto delle sue attività di divulgazione scientifica e storica in Italia e nel mondo.

Il programma della cerimonia prevede la prolusione della rettrice Antonella Polimeni, a cui faranno seguito l'allocuzione del preside della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali Riccardo Faccini e l'elogio del direttore del Museo universitario di Scienze della Terra (Must) Raffaele Sardella.

Alberto Angela concluderà con la Lectio doctoralis dal titolo "Clima: la sfida da vincere per le prossime generazioni".

In apertura, l'intervento musicale dell'orchestra MuSaJazz e la proiezione di un video celebrativo dei 40 anni dal 1mo ciclo di dottorato alla Sapienza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA