Bvlgari illumina piazza di Spagna e 20 quartieri di Roma

Per le festività natalizie Bvlgari illumina Roma: non solo piazza di Spagna, via Condotti e Trinità dei Monti (restaurata da Bvlgari nel 2014), sulla cui scalinata è stato posizionato un albero dalla maison per il quarto anno consecutivo, ma anche altre 20 piazze della capitale ubicate in zone periferiche. Nella stessa occasione si celebra inoltre l'opening della mostra "Tubogas" all'interno della Bvlgari Domvs, nella storica boutique di via Condotti.

La banda dei Carabinieri ha dato il via, suonando sulla scalinata, alla cerimonia di accensione dell'albero di Natale di Piazza di Spagna e delle luminarie di via Condotti. Presenti il ceo del Gruppo Bvlgari Jean-Christophe Babin, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l'assessore allo Sport Turismo Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale, Alessandro Onorato, il presidente dell'Associazione di Via Condotti, Valerio Lucci e gli attori Carolina Crescentini, Alessandro Gassmann e Alessio Lapice. Dopo il taglio del nastro si è tenuta una performance canora di 60 giovani coristi dell'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino.

L'albero di Natale s'ispira all'iconico Serpente della gioielleria della maison. La sua forma è un'ellissi in plexiglass effetto-vetro che si sviluppa lungo tutta la spirale in ottone. E' avvolto da una maglia metallica dorata, e in cima riporta la stella a otto punte, simbolo di equilibrio e ordine cosmico, presente nei flagship Bvlgari di tutto il mondo. La parte illuminotecnica è focalizzata sulla ricerca di nuove tecnologie e lo studio di materiali innovativi per un'illuminazione green. Le decorazioni luminose, realizzate per il settimo anno, fortemente supportati dall'associazione Via Condotti, sono realizzate da 14.300 micro lampade led a basso consumo.



