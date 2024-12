Università: a Roma Tre arriva un nuovo logo

Roma Tre è l'atenero pubblico romano con il maggiore indice di crescita, una realtà contemporanea, spinta verso l'innovazione e la scena internazionale. Il suo target primario - spiega l'ateneo - sono gli studenti, internazionali e italiani. Appartenenti alla Generazione Z, scelgono il proprio percorso in base all'offerta formativa più ampia e al passo con i tempi (30,7%), a strutture tecnologicamente avanzate (24,4%), e al collegamento tra università e Aziende (24,2%). Richieste che Roma Tre è in grado di soddisfare.

Tutto questo, però, non riusciva più a essere comunicato e trasmesso in modo efficace attraverso il vecchio logo, che era stato aggiornato ormai quasi 20 anni fa.

"Abbiamo sentito il bisogno di aggiornare la nostra identità visiva per raccontare meglio ciò che Roma Tre è diventata nel corso della sua vita: grande, innovativa, internazionale - ha spiegato il rettore, Massimiliano Fiorucci - Il mondo intorno a noi cambia costantemente e le università, luoghi di cultura e ricerca, devono tenere il passo, anche aggiornando la propria immagine".

"L'obiettivo è stato quello di creare un brand pervasivo, capace di dialogare con tutti i target di riferimento, dagli studenti delle scuole superiori e universitari, alle aziende, agli stakeholder istituzionali, e di presentarsi in modo chiaro e deciso anche a livello internazionale - ha dichiarato Massimiliano Sagrati, Founder e Creative Director di Humus Design, la società che si è occupata di immaginare e ideare il nuovo logo di Roma Tre - si tratta di una nuova identità visiva che mette in risalto gli elementi distintivi e riconoscibili dell'Ateneo, il suo DNA e la sua storia".

La nuova identità visiva sarà estesa a tutti i punti di contatto interni ed esterni dell'Ateneo, da quelli fisici a quelli digitali, e il nuovo logo sarà il protagonista della linea di merchandising che sta per lanciare Roma Tre, in linea con le più importanti università internazionali: felpe, polo, t-shirt, cappelli e molto altro.

Roma Tre ha scelto di cambiare e aggiornare la propria identità visiva "per trasmettere all'esterno, in maniera più fedele ed efficace, ciò che è diventata nel corso dei suoi primi trent'anni di vita: un ateneo innovativo, moderno e di respiro internazionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA