Natale: si accende a Trinità dei Monti l'albero di Bvlgari

Si accende a Trinità dei Monti l'albero di Natale di Bvlgari, che illumina anche via dei Condotti e, per la prima volta a Roma, anche 20 piazze nelle zone periferiche della Capitale.

Ad accendere l'albero questa sera il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il ceo del gruppo Jean-Christophe Babin, insieme all'assessore alla Moda Alessandro Onorato e al presidente dell'associazione di via Condotti Valerio Lucci. L'albero si ispira a uno dei più famosi simboli della maison, il serpente, ed è caratterizzato da un'ellissi in plexiglass con effetto vetro che si sviluppa lungo tutta la spirale in ottone, è avvolto da una preziosa maglia metallica dorata con in cima l'iconica stella a otto punte di Bvlgari. A basso impatto ambientale, l'albero consente un risparmio energetico sopra il 75%.

Le decorazioni di via Condotti sono realizzate da 14.300 micro led a bassissimo consumo, e riproducono un arco con due spirali in alluminio e plexiglass dorate, con al centro la stella a otto punte. Le installazioni natalizie illumineranno anche molti quartieri fuori dal centro storico, tra cui Ardeatino, Val Melaina, Pietralata, Ostia, Villa Gordiani, Portuense, La Storta, Aurelio, Finocchio, Cinecittà, Torrino, Casetta Mattei, Monteverde, Case Rosse, Monte Mario e Giustiniana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA