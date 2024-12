Lopez investito da scooter a Roma, 'poteva andare peggio'

Investito da uno scooter a Roma. E' quanto accaduto al comico e attore Massimo Lopez. A raccontare l'incidente, avvenuto nella tarda serata di venerdì in zona Flaminio, è stato lo stesso Lopez in un video pubblicato sui social.

"Faccio questo video per ringraziare veramente tutti voi, tutti quelli che mi hanno scritto, telefonato, mandato messaggi di solidarietà per sapere della mia salute a seguito dell'incidente avuto l'altra sera - ha detto l'attore che compare nel video con una mano fasciata e un cerotto sul naso -. sono stato investito da uno scooter. Ho avuto solo qualche piccola frattura al naso e alla mano ma per il resto è andata veramente di lusso, poteva essere anche peggio. Per fortuna è andata bene: Il numero di targa è stato preso, denuncia fatta; devo stare un pochino con la mano fasciata, ma insomma stupidaggini. Grazie davvero a tutti di cuore - ha concluso Lopez - vi abbraccio e a presto".





