Il centrosinistra vince ad Anzio e Nettuno

Aurelio Lo Fazio e Nicola Burrini - mentre è ancora in corso lo spoglio delle schede - sono i nuovi sindaci di Anzio e Nettuno. "Un risultato storico che riporta il centrosinistra alla guida di due Comuni governati dalla destra per anni, rappresentando un segnale forte di rinnovamento e fiducia in un progetto politico alternativo. Il Partito Democratico c'è e il centrosinistra, unito intorno a progetti concreti e candidature rappresentative del territorio, cresce nei Comuni e tra le persone. Siamo l'alternativa alla destra, sia nel Lazio che a livello nazionale", commenta Daniele Leodori, segretario Pd Lazio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA