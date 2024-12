"Siamo in difficoltà, ma non cerchiamo alibi. La nostra difficoltà non è una ragione per accettare i piedi di tutti in testa. Chiediamo rispetto ed equità, i sette errori sono un fatto, chiediamo equità perché sono troppi". Così il ds della Roma, Florent Ghisolfi a Sky Sport è tornato a parlare nel pre partita della gara con l'Atalanta di quelli che il club giallorosso ritiene siano dei torti arbitrali subiti da inizio stagione.



