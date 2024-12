A Fiumicino speciale esibizione Orchestra di Santa Cecilia

È partita il 2 dicembre dall'aeroporto di Fiumicino verso Parigi la tournée dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia guidata da Daniel Harding, oggi nel suo doppio ruolo di direttore musicale dell'Accademia e di pilota di linea per la compagnia Air France. Ed è stato proprio Harding a pilotare il velivolo che ha condotto i musicisti nella capitale francese. Per celebrare la partenza, prima dell'imbarco una speciale esibizione - organizzata in collaborazione tra l'Accademia di Santa Cecilia, Aeroporti di Roma e Air France - ha visto alcuni professori dell'Orchestra eseguire il Divertimento per fiati n.

6 "Feldpartita" di Franz Joseph Haydn e offrire uno spettacolo unico e inatteso a tutti i passeggeri presenti nel molo A del Terminal 1 dell'aeroporto Leonardo da Vinci. Melodie che hanno fatto viaggiare gli spettatori, prima ancora della loro partenza.

Con la partenza del volo AF1205 delle 10.05 diretto a Parigi CDG, Air France è stata lieta di accogliere a bordo l'Orchestra ceciliana che ha iniziato ufficialmente il suo nuovo tour europeo che conterà cinque tappe: oltre a Parigi, dove si esibirà in serata, toccherà Lussemburgo (il 3 dicembre), Anversa (il 4 dicembre) e Vienna (il 6 e 7 dicembre).

Un altro esempio della fruttuosa collaborazione tra l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e la società di gestione Aeroporti di Roma, Gruppo Mundys, per la quale l'intrattenimento e la divulgazione culturale offerti ai passeggeri durante la loro permanenza in aeroporto sono parte integrante del suo impegno nel disegnare l'aeroporto del futuro: un aeroporto sostenibile, innovativo, con elevati livelli di qualità dei servizi ed attento alle comunità di passeggeri e del territorio che lo frequentano ogni giorno. Una collaborazione arricchita ed estesa anche ad Air France che, oltre ad ospitare a bordo i professori d'Orchestra e lo staff di Santa Cecilia, in questa speciale occasione ha affidato il suo volo AF1205 al pilota in servizio Daniel Harding. Il musicista britannico, infatti, coltiva due grandi passioni, quella per la musica, che lo ha portato a debuttare giovanissimo sui maggiori podi del mondo, e da alcuni anni, quella per il volo: una doppia vocazione che porta la musica e il volo a toccare vette straordinarie.

Da pochi mesi Harding è il nuovo Direttore Musicale dell'Orchestra e del Coro dell'Accademia di Santa Cecilia e questa sera, dopo aver portato a destinazione i suoi musicisti, passerà dalla cabina di pilotaggio al podio e, lasciata la cloche, impugnerà la bacchetta per dirigerli nella Grande Salle Pierre Boulez della Philharmonie.



