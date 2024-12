Vendita illegale di petardi, sequestrato negozio casalinghi

Sequestrato dalla polizia a Centocelle un negozio per casalinghi che vendeva illegalmente petardi e fuochi d'artificio.

La scoperta è avvenuta nell'ambito di una più vasta indagine degli investigatori della divisione amministrativa della questura di Roma.

Due persone trovate nell'esercizio commerciale sono state denunciate, una di loro aveva in tasca 4 petardi. Altri 21 petardi sono stati scoperti, assieme a più di 20 batterie di fuochi d'artificio per i quali i titolari del negozio non avevano le prescritte autorizzazioni,a seguito di una perquisizione del locale .Tutto il materiale è stato sequestrato



