Sequestrata dai carabinieri discarica abusiva di 1500 mq

Una discarica abusiva di circa 1500 metri quadrati con varie tonnellate di rifiuti in stato di abbandono è stata scoperta a Casal Selce dai carabinieri della Stazione di Roma Casalotti, che al termine di un servizio mirato volto al contrasto del degrado urbano, hanno denunciato a piede libero un 65enne italiano, gravemente indiziato del reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Sull'appezzamento di terreno di sua proprietà l'uomo deteneva svariato materiale di risulta edile, circa 100 prodotti di elettronica ed elettrodomestici (principalmente tv, computer, stampanti, lavatrici e frigoriferi), mobili e materiali d'arredamento (materassi e divani), 30 porte da interno, circa 1000 elementi in plastica, 2 trattori, 2 rimorchi, 2 roulotte, oltre a rifiuti speciali e pericolosi (tra cui 10 batterie per auto e circa 30 pneumatici).

Al termine delle attività tutta l'area è stata sequestrata ed è stata inviata una dettagliata informativa alla Procura.





