Ballottaggio Anzio e Nettuno,al voto dopo scioglimento per mafia

Si torna al voto per il ballottaggio ad Anzio e Nettuno, i due Comuni del litorale a sud di Roma alle urne anticipate dopo lo scioglimento per mafia arrivato per entrambi a fine 2022. I cittadini di Anzio e Nettuno sono chiamati alle urne oggi e domani per eleggere il nuovo sindaco: si vota domenica dalle 7.00 alle 23.00 e lunedì dalle 7.00 alle 15.00.

Ad Anzio si affrontano Stefano Bertollini, candidato della coalizione di centrodestra, che al primo turno ha ottenuto il 47% di voti, ed Aurelio Lo Fazio, inizialmente appoggiato dal Pd e da due liste civiche e votato dal 17,2% degli elettori, sostenuto al ballottaggio da altre forze civiche e di centrosinistra.

A Nettuno la sfida è tra il candidato del centrodestra Daniele Maggiore, che al primo turno ha ottenuto il 29%, e Nicola Burrini del centrosinistra che ha raggiunto il 28%. Una sfida sul filo su cui pesa anche l'incognita astensionismo.

Già al primo turno si è registrato un forte calo dei votanti: ad Anzio l'affluenza è stata del 45,7% degli elettori e a Nettuno del 46,8%. E anche in questa tornata il peso di chi non vota si fa sentire: alle 12 nei due centri ha votato il 7,38% degli aventi diritto contro l'11,04% del primo turno.



