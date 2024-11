Ucciso in strada nel Viterbese, Patrick Sardo rimane in carcere

Il gip del tribunale di Viterbo Fiorella Scarpato non ha convalidato l'arresto di Ian Patrick Sardo, il 31enne accusato dell'omicidio di Renzo Cristofori, l'operatore ecologico 68enne ucciso mercoledì scorso a Caprarola, in provincia di Viterbo.

Secondo il magistrato l'arresto del 31enne non sarebbe avvenuto in flagranza di reato, ma sarebbe stato prelevato poco dopo dalla sua abitazione, ora sottoposta a sequestro giudiziario.

Sardo tuttavia rimarrà nel carcere Nicandro Izzo del capoluogo, perché il Gip ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA