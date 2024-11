Manifestazione Pro Pal a Roma, 'Intifada fino alla vittoria'

Si sono radunati a Piazza Vittorio Emanuele, a Roma, i manifestanti - al momento poco meno di un migliaio - che a breve sfileranno per la Palestina passando per via dello Statuto, via Merulana, via Labicana, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, piazza Albania, viale della Piramide Cestia, piazzale di Porta San Paolo, fino ad arrivare a piazzale Ostiense.

"Stop al genocidio e al massacro in Libano. Israele ci porta alla guerra. Palestina libera" è scritto su uno striscione sul camion in testa al corteo. Subito dopo una grande bandiera della Palestina - tra le tante più piccole - viene sorretta da un gruppo di persone mentre dagli altri spezzoni partono i cori: "I popoli in rivolta scrivono la storia, Intifada fino alla vittoria", "Palestina libera".

Tra i manifestanti, una donna regge un fagotto avvolto in un lenzuolo sporco di vernice rossa, a simboleggiare il cadavere di un bambino morto a Gaza. "Questo figlio nostro è stato vittima di genocidio", si legge su un cartoncino. Alla manifestazione pro Palestina che vede tra gli organizzatori l'Associazione Palestinesi d'Italia (Api), Giovani Palestinesi d'Italia (Gpi), Movimento Studenti Palestinesi (Msp), Unione Democratica Arabo-Palestinese (Udap), e a cui aderiscono anche diverse organizzazioni studentesche e sigle sindacali, sono attese persone da tutta Italia. A breve raggiungeranno la piazza anche gli universitari che si sono riuniti alla Sapienza e i liceali che si sono dati appuntamento nelle scuole occupate.



