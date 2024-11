Supergruppo di italiani apre a Roma Summertime il 6 e 7 giugno

Cinque fuoriclasse italiani insieme dopo più di 25 anni per festeggiare a Roma i vent'anni della Casa del Jazz. È l' evento che il 6 e 7 giugno vedrà in scena nel parco meraviglioso della struttura Enrico Rava, Paolo Fresu, Stefano Bollani, Enzo Pietropaoli e Roberto Gatto con il loro progetto 'Shades of Chet' per l' inaugurazione dei concerti estivi 'Summertime 2025'. Il supergruppo di musicisti tra i più rappresentativi del panorama italiano del jazz venne assemblato su idea di Enrico Rava nel 1998, per celebrare il decennale della morte di Chet Baker. L' anno successivo venne pubblicato il disco 'Shades of Chet', prodotto da Mario Guidi e Biagio Pagano su etichetta Via Veneto Jazz. Nel 2001 il gruppo tenne alcuni concerti, esibendosi anche a Umbria Jazz ed al festival di Montreal. Dal concerto di Montreal venne ricavato il disco 'Play Miles Davis' pubblicato nel 2002 dalla etichetta francese Label Bleu.

La Casa del Jazz, istituzione culturale del Comune di Roma che ha sede in Viale di porta Ardeatina all'interno di un grande parco, è costituita da tre edifici che ospitano attività diverse. Nella struttura principale, un auditorium multifunzionale di 150 posti è utilizzato per concerti dal vivo, proiezioni e incontri. Un sofisticato sistema di registrazione consente di realizzare prodotti discografici e diffondere i concerti e gli eventi ospitati dalla Casa. Gli altri due edifici ospitano le sale di prova e registrazione e una foresteria a disposizione dei musicisti ospiti, e un ristorante.

Il progetto Casa del Jazz, voluto dal sindaco dell' epoca Walter Veltroni, nasce dalla confisca della Villa appartenuta al boss della banda della Magliana Enrico Nicoletti e, successivamente, assegnata al Comune di Roma. Una lapide posta all'ingresso, con i nomi delle vittime di mafia, realizzata in collaborazione con l'associazione Libera di Don Ciotti, testimonia la vittoria rappresentata dalla sua restituzione alla città e ai cittadini.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA