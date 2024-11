Rissa tra clienti e titolare bar, chiuso locale per 15 giorni

Dopo una rissa tra clienti e gestori del bar, finita con 3 arresti e una denuncia, la polizia ha messo i sigilli al locale nel quartiere romano Don Bosco, che dovrà restare chiuso per 15 giorni.

La rissa, avvenuta sabato scorso, è solo l'ultimo degli episodi che hanno indotto il questore di Roma ad adottare il provvedimento - sottolinea la Questura. Ad affrontarsi due clienti - un uomo ed una donna di origini cubane - che si sono picchiati con bastoni e bottiglie con la titolare del bar e il figlio minorenne. Sul posto è intervenuta la polizia. I responsabili maggiorenni sono stati arrestati mentre per l'adolescente è scattata la denuncia.

Il commissariato Tuscolano ha accertato altri due episodi recenti in cui la titolare del locale sarebbe coinvolta: un'aggressione ai danni di due donne e una lite con alcuni avventori. La Divisione Amministrativa della Questura, incaricata dell'istruttoria, ha inoltre evidenziato che la titolare del bar risulta gravata da numerosi precedenti di polizia.



